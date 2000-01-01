12.07 21:52 MIGnews.com

В эфир японского ТВ пришел мужчина в футболке с Гитлером

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Японский публичный телеканал NHK принес свои извинения за то, что в эфир одной из передач пришел мужчина с принтом в виде мультипликационного Адольфа Гитлера.Скандальную футболку надел предприниматель Такафуми Хори. Он заверяет, что она имела не антисемитский, а антивоенный посыл – справа от фюрера значился призыв "No War" (в переводе с английского "Нет войне"), на груди Гитлера был международный символ мира. Хори был гостем в дневном ток-шоу, которое показали в среду, 12 июля.Когда он показался в студии, в NHK сразу начали поступать жалобы от зрителей, в связи с чем ведущий шоу был вынужден извиниться.Стоит отметить, что "гитлеровская" тема не впервые всплывает в общественной жизни Японии. По большей части это связано с тем, что Азия преимущественно менее восприимчива к теме Третьего рейха и Холокоста, чем Запад.В прошлом месяце центральный банк Японии был вынужден извиниться за слова одного из членов правления, которые общественность восприняла как похвалу в адрес экономической политики Гитлера.А в 2013 году министр финансов Таро Асо взял назад свои слова о том, что Япония должна изменить конституцию страны, следуя примеру нацистов.