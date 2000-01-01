Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








Официальный сайт Минобороны РФ 12.07 07:40   MIGnews.com

В Сирии погиб российский военный советник

Российский военный советник капитан Николай Афанасов погиб в Сирии в результате минометного обстрела боевиков, сообщили в Минобороны России.

"Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск", – сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ инцидент произошел в провинции Хама – боевики устроили внезапный минометный обстрел городка сирийских правительственных войск.

В военном ведомстве сказали, что Афанасов представлен командованием к государственной награде посмертно.

В конце мая сайт газеты "Коммерсант", ссылаясь на официальные данные Минобороны РФ, сообщил, что в Сирии погибли 32 российских военных.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:33
Моше Кахлон продвигает в Израиле краудлендинг
05:26
Тысячи новых квартир построят в Ор-Иегуда, Ашкелоне и Атлите
04:43
Томаты стали причиной появления насекомых-каннибалов
02:10
Джонни Депп тратит миллионы долларов ежемесячно
01:25
Турция и "Газпром" договорились по "Турецкому потоку"
23:51
Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной
22:05
Как наличие цели в жизни влияет на качество сна
21:31
Суд отклонил апелляцию Сары Нетаниягу
20:55
Эрдогана обвинили в геноциде и военных преступлениях
20:29
Махмуд Аббас нанесет официальный визит в Китай 17-20 июля
20:02
Катар: мы будем и дальше поддерживать инфраструктуру Газы
17:30
Биньямин Нетаниягу провел встречу с главой МИД Ирландии
17:16
Гидеон Саар: позиция Габая не привлекательна для общества
16:50
СМИ: истребитель ВВС Сирии сбили над зоной деэскалации
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus