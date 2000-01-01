12.07 07:40 MIGnews.com

В Сирии погиб российский военный советник

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Российский военный советник капитан Николай Афанасов погиб в Сирии в результате минометного обстрела боевиков, сообщили в Минобороны России."Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск", – сообщили в военном ведомстве.По данным Минобороны РФ инцидент произошел в провинции Хама – боевики устроили внезапный минометный обстрел городка сирийских правительственных войск.В военном ведомстве сказали, что Афанасов представлен командованием к государственной награде посмертно.В конце мая сайт газеты "Коммерсант", ссылаясь на официальные данные Минобороны РФ, сообщил, что в Сирии погибли 32 российских военных.Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года.