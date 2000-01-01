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12.07 09:55   MIGnews.com

Учитель-педофил: все знали и молчали

Газета Едиот Ахронот сообщает скандальные подробности дела о 48-летнем учителе-педофиле Шауле Шамае, обвиняемом в серии сексуальных преступлений против своих учениц.

Окружной суд Ришон Ле Циона предъявил Шамаю пять обвинений в совершении непристойных действий в отношении несовершеннолетних девушек и попытках воспрепятствовать следствию. В дополнение к этому суд в Тель-Авиве обвинил Шамая в отказе пройти профилактический курс после того, как он был признан виновным в сексуальных преступлениях.

Газета сообщает о том, что в министерстве образования знали о том, что Шамай был признан виновным в секс-атаках еще в 2015 году. Несмотря на это директор школы в Тель-Авиве принял Шамая на работу - и никаких мер после этого предпринято не было. Следует отметить, что директор школы, по существующим правилам, не мог знать, на каких основаниях министерство отказывается нанять Шамая.

Шамай, непосредственно перед арестом работал в качестве заменяющего учителя. В феврале этого года он совершил несколько сексуальных нападений. За месяц до этого он признал себя виновным в рамках сделки с правосудием по делу о сексуальной атаки против девочки, которой он давал частные уроки математики.

В апреле 2017 года департамент безопасности министерства образования знал, что Шамай проходит по делу о сексуальном нападении, и о том, что он работает в тель-авивской школе. Несмотря на это, в министерстве не предприняли никаких шагов, направленных на отстранение Шамая от должности учителя.
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