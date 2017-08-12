Армия освободила крупнейший оплот ISIS в провинции Хомс
Сирийская проправительственная армия и союзные силы полностью освободили город Ас-Сухне, разбив крупнейший оплот террористической группировки "Исламское Государство" в провинции Хомс, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
"На данный момент саперы осматривают город на предмет взрывных устройств и мин, которые установили боевики ИГ", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, за несколько дней до окончательного штурма сирийские войска взяли город в полное окружение.