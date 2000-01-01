12.08 14:57 MIGnews.com

Поток мигрантов в Испанию увеличился втрое

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За этот год в Испанию приехали в три раза больше мигрантов, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции (МОМ).Так, 8385 человек добрались до Испании морем - страна может догнать по этому показателю Грецию (11713 человек). Такой рост может быть обусловлен тем, что беженцы считают испанский маршрут более безопасным.Ранее на этой неделе были опубликованы кадры с мигрантами, высаживающимися на пляже Кадиса на глазах у изумленных отдыхающих.По данным МОМ, на сегодня общее число прибывших в Испанию мигрантов за этот год составляет 11849 человек, в то время как за весь прошлый год их было 13246.При этом общее количество беженцев в Европу из стран Ближнего Востока, Азии и Африки сократилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Би Би Си.