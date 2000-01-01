12.08 15:18 MIGnews.com

Непал: жертвами оползней и наводнений стали десятки человек

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По меньшей мере, 23 человека стали жертвами наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Природные катаклизмы обрушились на Непал в пятницу, 11 августа.Наводнения привели к жертвам в разных областях страны. Сотни домов оказались под водой, большое количество семей были эвакуированы, согласно данным МВД.Аэропорт в городе Биратнагар приостановил свою работу.Трое пожилых людей считаются пропавшими без вести после наводнения в районе Моранг на юге Непала.Власти страны мобилизовали силы полиции и армии для проведения спасательных и восстановительных работ.