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Непал: жертвами оползней и наводнений стали десятки человек | Фото: Thinkstock12.08 15:18   MIGnews.com

Непал: жертвами оползней и наводнений стали десятки человек

По меньшей мере, 23 человека стали жертвами наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Природные катаклизмы обрушились на Непал в пятницу, 11 августа.

Наводнения привели к жертвам в разных областях страны. Сотни домов оказались под водой, большое количество семей были эвакуированы, согласно данным МВД.

Аэропорт в городе Биратнагар приостановил свою работу.

Трое пожилых людей считаются пропавшими без вести после наводнения в районе Моранг на юге Непала.

Власти страны мобилизовали силы полиции и армии для проведения спасательных и восстановительных работ.
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