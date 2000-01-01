12.08 15:58 MIGnews.com

Палестинскому певцу дали 5 лет за критику ХАМАСа

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Военный трибунал ХАМАСа приговорил палестинского артиста к пяти годам лишения свободы за исполнение песен с критикой группировки и руководства сектора Газа.Певец Адель аль-Машвахи – житель анклава. В арабском секторе он известен своими антиправительственными песнями и стендап-выступлениями, в которых он высмеивает и ПА во главе с Махмудом Аббасом и руководство ХАМАСа. Названия его песен говорят сами за себя: "Ракета против ХАМАСа и его руководителей", "Пусть Аллах заберет тебя, ХАМАС". Любопытно, что мужчина и сам в прошлом был членом группировки, но 3 года назад покинул ее ряды.В то же время Аль-Машвахи официально числится в рядах палестинской полиции. В последние месяцы он выехал из Газы и лечился в Египте, откуда он решил в анклав не возвращаться. В связи с этим военный суд вынес ему приговор заочно – увольнение из полиции и пять лет в тюрьме. В момент вынесения приговора в зале суда присутствовали его брат и другие члены семьи.В интервью палестинским СМИ признался, что он не был удивлен приговором. По его словам, преследование в отношении него имеет политический характер и не отличается от 13 других приговоров, которые были вынесены ему за выступления. Впрочем, несмотря на это, останавливаться он не намерен.