12.08 17:25 MIGnews.com

3,5 млн северокорейцев готовы воевать с США

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За последние три дня воевать с Соединенными Штатами выразили готовность почти 3,5 миллиона граждан КНДР. Как сообщает местная газета "Нодон синмун", все они вызвались вступить в Корейскую народную армию (КНА) на добровольной основе.Жители Северной Кореи начали массово подавать заявки на мобилизацию после того, как 9 августа агентство ЦТАК опубликовало сообщение о готовности корейской армии нанести превентивный ракетный удар по американским военным объектам на Гуаме. В частности военные КНДР предупредили о том, что их ракеты "Хвасон-12" способны пролететь 3 400 км, включая воздушное пространство над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, и упасть в 30-40 км от ГуамаТак, состоянием на сегодняшний день в ряды армии записались 3,475 млн. человек, среди которых члены Трудовой партии Кореи, простые рабочие и молодежь со всей страны."Американцы не смогут и пальцем тронуть нашу Корейскую республику и землю нашего Корейского полуострова", - говорится в заявлении "Нодон синмун".