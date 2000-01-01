Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Рамалле обрушился аттракцион: 20 детей в больнице 12.08 17:56   MIGnews.com

В Рамалле обрушился аттракцион: 20 детей в больнице

В результате технического сбоя, произошедшего в парке развлечений в Рамалле вчера вечером, пострадали 20 палестинских детей. Инцидент случился 11 августа, когда из-за неполадок верхняя часть аттракциона, вращаясь, обрушалась на землю.



Местные СМИ сообщают о том, что большинство из пострадавших детей отделались легкими ранениями. Несмотря на то, что серьезных повреждений нет ни у кого. Всех их госпитализировали в больницу Рамаллы.

Отмечается, что данный сбой в этом парке аттракционов стало не первым.

После инцидента полиция, прокуратура ПА и губернатор Рамаллы распорядились начать расследование, чтобы раскрыть его обстоятельства и предотвратить повторение подобного в будущем.

Сам парк временно закрыли.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:00
Швейцария депортирует имама за призывы сжигать мусульман
17:25
3,5 млн северокорейцев готовы воевать с США
16:52
В Кувейте арестовали 12 шпионов "Хизбаллы" и Ирана
16:30
Умер еврей, ставший самым старым мужчиной в мире
15:58
Палестинскому певцу дали 5 лет за критику ХАМАСа
15:18
Непал: жертвами оползней и наводнений стали десятки человек
14:57
Поток мигрантов в Испанию увеличился втрое
13:59
В Германии появятся писсуары для женщин
12:55
Трамп отправляет эмиссаров для продвижения мирного процесса
12:33
Иерусалим: террористка с ножом напала на прохожих
11:59
Армия освободила крупнейший оплот ISIS в провинции Хомс
10:55
Египет: число жертв столкновения поездов возросло до 49
10:29
Иордания блокирует возвращение израильского посла
09:56
Солдаты отказались спать в одной казарме с религиозными
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus