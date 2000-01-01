В Рамалле обрушился аттракцион: 20 детей в больнице
В результате технического сбоя, произошедшего в парке развлечений в Рамалле вчера вечером, пострадали 20 палестинских детей. Инцидент случился 11 августа, когда из-за неполадок верхняя часть аттракциона, вращаясь, обрушалась на землю.
Местные СМИ сообщают о том, что большинство из пострадавших детей отделались легкими ранениями. Несмотря на то, что серьезных повреждений нет ни у кого. Всех их госпитализировали в больницу Рамаллы.
Отмечается, что данный сбой в этом парке аттракционов стало не первым.
После инцидента полиция, прокуратура ПА и губернатор Рамаллы распорядились начать расследование, чтобы раскрыть его обстоятельства и предотвратить повторение подобного в будущем.