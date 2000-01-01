12.08 17:56 MIGnews.com

В Рамалле обрушился аттракцион: 20 детей в больнице

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В результате технического сбоя, произошедшего в парке развлечений в Рамалле вчера вечером, пострадали 20 палестинских детей. Инцидент случился 11 августа, когда из-за неполадок верхняя часть аттракциона, вращаясь, обрушалась на землю.Местные СМИ сообщают о том, что большинство из пострадавших детей отделались легкими ранениями. Несмотря на то, что серьезных повреждений нет ни у кого. Всех их госпитализировали в больницу Рамаллы.Отмечается, что данный сбой в этом парке аттракционов стало не первым.После инцидента полиция, прокуратура ПА и губернатор Рамаллы распорядились начать расследование, чтобы раскрыть его обстоятельства и предотвратить повторение подобного в будущем.Сам парк временно закрыли.