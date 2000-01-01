12.08 18:00 MIGnews.com

Швейцария депортирует имама за призывы сжигать мусульман

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Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в подстрекательстве к насилию и других правонарушениях имаму эфиопского происхождения, который призвал своих последователей убивать мусульман, которые отказываются молиться Аллаху.Как говорится в заявлении гособвинения, мусульманский проповедник, служивший в расположенной в городе Винтертур мечети Ан-Нур, с ноября прошлого года находится под следствием по подозрению в подстрекательстве к совершению уголовно наказуемых действий."Его обвиняют в том, что в своей проповеди 21 октября 2016 года в мечети Ан-Нур, среди прочего, он призывал изгонять из общины не молящихся мусульман, сжигать их и убивать в их собственных домах, если они будут отказываться от этого в дальнейшем", - говорится в заявлении прокуратуры.Кроме того, эфиопу предъявили обвинения в распространении в Facebook изображений убийств и работе имамом без лицензии.На фоне сообщений швейцарской разведки о росте исламистской угрозы в стране, обвинение требует для имама 18-месячного условного приговора и депортации сроком на 15 лет.Представители мечети Ан-Нур никак произошедшее не комментируют.