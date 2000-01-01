12.08 20:55 MIGnews.com

Испания приняла в 3 раза больше беженцев

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С начала года Испания приняла втрое больше мигрантов, чем за аналогичный период 2016 года. Согласно данный, опубликованным в отчете Международной организации по миграции (МОМ), морем до Испании добрались 8 385 человек, что может быть обусловлено тем, что испанский маршрут хоть и более длинный, но считается более безопаснымТеперь Испания вполне реально может догнать по этому показателю Грецию, которая за первое полугодие 2017 года приняла 11 713 человек.По данным МОМ, на сегодня общее число прибывших в Испанию мигрантов за календарный год составляет 11849 человек, в то время как за весь прошлый год их было 13246."Маршрут между побережьями Марокко и Испании считается наиболее безопасным - с этим мы связываем рост числа мигрантов в этом направлении. Вполне возможно, в этом году Испания перегонит Грецию по количеству въехавших в страну беженцев" - цитирует пресс-секретаря МОМ Джоэл Милман агентство AFP.Среди тех, кто выбирает более длинный путь в Европу, - выходцы из Западной Африки - Сенегала, Гамбии, Гвинеи и Кот-д'Ивуара.