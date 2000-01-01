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Израильтянку посадили в тюрьму за отказ от военной службы | Фото: Thinkstock12.08 07:56   MIGnews.com

Израильтянку посадили в тюрьму за отказ от военной службы

Израильские власти приговорили 19-летнюю девушку к тюремному заключению за отказ от военной службы в ЦАХАЛе.

В настоящее время Ноа Гур Голан находится в военной тюрьме близ Хайфы. Израильтянка была задержана более 30 дней назад.

Она находиться в заключении с девятью другими женщинами. Ей разрешено видеться с родственниками раз в две недели.

Свой отказ она объяснила тем, что она является пацифистом. Об этом она написала в своем письме, прежде чем отказаться от военной службы.

Однако ее заявление было отвергнуто в двух слушаниях.
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