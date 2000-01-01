12.08 07:56 MIGnews.com

Израильтянку посадили в тюрьму за отказ от военной службы

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Израильские власти приговорили 19-летнюю девушку к тюремному заключению за отказ от военной службы в ЦАХАЛе.В настоящее время Ноа Гур Голан находится в военной тюрьме близ Хайфы. Израильтянка была задержана более 30 дней назад.Она находиться в заключении с девятью другими женщинами. Ей разрешено видеться с родственниками раз в две недели.Свой отказ она объяснила тем, что она является пацифистом. Об этом она написала в своем письме, прежде чем отказаться от военной службы.Однако ее заявление было отвергнуто в двух слушаниях.