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Рекордное число евреев посетило Храмовую гору | Фото: Thinkstock12.08 08:32   MIGnews.com

Рекордное число евреев посетило Храмовую гору

Около 3200 евреев посетили Храмовую гору в июле 2017 года. Это, по сути, рекордное число посетителей со времен окончания Шестидневной войны в 1967 году, когда Израиль взял под свой контроль Старый город.

Такие данные озвучила радиостанция "Галей Цахаль" в пятницу, 11 августа.

Массовое восхождение евреев на гору произошло в свете с напряженностью и ухудшением ситуации вокруг святыни, после теракта в Иерусалиме. Так, 14 июля, три террориста открыли огонь у Львиных ворот. Жертвами атаки стали два израильских полицейских.

После кровавого нападения израильские власти приняли решение усилить меры безопасности на Храмовой горе. В ответ на теракт на входах святыни были установлены металлоискатели и камеры наблюдения.

Данные меры вызвали бурю протестов и возмущений среди арабов и мусульманских стран.

Палестинцы потребовали убрать металлоискатели, и отказались подыматься на гору для молитв в знак протеста.

Кроме того две недели подряд после теракта, в Иерусалиме прошли массовые беспорядки и столкновения арабов с полицией.

В ходе протестов были убиты 3 палестинца и около 200 человек получили ранения.
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