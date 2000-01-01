12.08 09:25 MIGnews.com

Афганистан: 16 человек погибли из-за минометного обстрела

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Не менее 16 человек, включая 10 детей, погибли в результате минометного обстрела в афганской провинции Фарьяб. Об этом сообщили в местной полиции.Начальник районной полиции Ниаматулла Тофан заявил, что обстрел в районе Давлат Абад произошел в пятницу, 11 августа.Между силами безопасности и талибами произошли столкновения, в ходе которого применяли тяжелое вооружение. Однако неясно, кто именно выпустил мину из-за которой погибли мирные жители, добавил начальник полиции.