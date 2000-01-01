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flickr/Israel Defense Forces 12.08 09:56   MIGnews.com

Солдаты отказались спать в одной казарме с религиозными

Пять солдат – артиллеристов были наказаны за отказ спать в одной казарме с религиозными солдатами ЦАХАЛа, которые учились в ешиве.

Об этом сообщает "Галей Цахаль" в пятницу, 11 августа.

Согласно данным радиостанции, двух солдат приговорили к восьми дням лишения свободы, а трое остальных получили испытательные сроки.

Трое солдат получили испытательные сроки, поскольку извинились за инцидент, а также не были так категоричны и демонстративны, как остальные, согласно информации источников в ЦАХАле.

"Поведение солдат не соответствует тому, что ожидается от военнослужащих, и командиры дали этому жесткую оценку, поэтому пятеро солдат были судимы", - резюмировал пресс-секретарь ЦАХАЛа.
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