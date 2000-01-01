12.10 16:08 MIGnews.com
Испания: военный самолет потерпел крушение
Военный самолет Eurofighter потерпел крушение, возвращаясь с парада в Мадриде по случаю Дня Испании. Пилот не смог катапультироваться из самолета и погиб.
Об этом говорится в заявлении министерства обороны в четверг, 12 октября.
"В результате инцидента пилот самолета, потерпевшего крушение при заходе на посадку, погиб", - цитирует Би Би Си заявление испанского ведомства.
Сведений о других пострадавших не поступало.
Самолет потерпел крушение недалеко от военной базы в Альбасете, в 300 километрах к юго-востоку от столицы.
Очевидцы происшествия заявили, что на месте крушения начался пожар.
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