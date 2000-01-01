12.10 16:53 MIGnews.com

Египет освободил задержанного израильтянина

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Власти Египта освободили гражданина Израиля, который был задержан на Синае, после того как в его сумке обнаружили патроны от автоматической винтовки М-16.Египетская полиция арестовала 24-летнего жителя Реховота во вторник, 10 октября, во время прохождения таможенного контроля.Нир Итах был освобожден из под стражи около трех утра (по местному времени). До этого израильтянин подвергся судебному разбирательству и был оштрафован на 500 шекелей. Также ему запрещен въезд в Египет на 7 дней.После этого Итах отправился домой к семье в Израиль.Ранее сообщалось, что гражданин Израиля был задержан на полуострове Синай после того, как полиция обнаружила в его сумке патроны от автоматической винтовки М-16.По словам брата, Нир Итах забыл их выложить со времен срочной службы в ЦАХАЛе, так как отправился на отдых с армейской сумкой.