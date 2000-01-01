Египет освободил задержанного израильтянина

Власти Египта освободили гражданина Израиля, который был задержан на Синае, после того как в его сумке обнаружили патроны от автоматической винтовки М-16.
Египетская полиция арестовала 24-летнего жителя Реховота во вторник, 10 октября, во время прохождения таможенного контроля.
Нир Итах был освобожден из под стражи около трех утра (по местному времени). До этого израильтянин подвергся судебному разбирательству и был оштрафован на 500 шекелей. Также ему запрещен въезд в Египет на 7 дней.
После этого Итах отправился домой к семье в Израиль.
Ранее сообщалось, что гражданин Израиля был задержан на полуострове Синай после того, как полиция обнаружила в его сумке патроны от автоматической винтовки М-16.
По словам брата, Нир Итах забыл их выложить со времен срочной службы в ЦАХАЛе, так как отправился на отдых с армейской сумкой.