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12.10 09:28   MIGnews.com

В Ираке террорист-смертник подорвался в кафе

В иракской провинции Анбар террорист с поясом смертника подорвался в кафе, сообщил новостной портал Iraqi News со ссылкой на МВД страны.

"В результате атаки, которую осуществил террорист с поясом смертника в кафе в регионе аль-Давар, город Хит, погибли семь человек, 15 ранены", — заявил представитель ведомства Саад Маан.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс погибших оказалось больше – 11 человек погибли и 15 пострадали.

В Ираке деятельность исламистской группировки "Исламское государство" продолжает накалять ситуацию. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.
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