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13.01 13:24   MIGnews.com

В пригороде Парижа, неизвестный напал на еврейку 15-и лет

В конце минувшей недели в пригороде Парижа неизвестный напал 15-летнюю ученицу еврейской школы "Мерказ а-Тора", сообщает Le Parisien.

По словам девочки, когда она возвращалась домой после уроков, к ней подбежал мужчина с "острым предметом" в руках и ударил ее, разрезав ей щеку. Ее мать пояснила, что придя домой, девочка была в шоковом состоянии.

По данным следствия, нападение было совершено в 12:30, в людном месте. Нападавшему удалось скрыться с места преступления. По версии полиции, нападение носило антисемитский характер.

Такого же мнения придерживается и бывший мэр Сарселя, Франсуа Пуппони.

"Пора отказаться от притворства и наивности. В Сарселе все знают, как одеваются евреи, враги евреев тоже знают это", - сказал он.
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