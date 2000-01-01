В пригороде Парижа, неизвестный напал на еврейку 15-и лет
В конце минувшей недели в пригороде Парижа неизвестный напал 15-летнюю ученицу еврейской школы "Мерказ а-Тора", сообщает Le Parisien.
По словам девочки, когда она возвращалась домой после уроков, к ней подбежал мужчина с "острым предметом" в руках и ударил ее, разрезав ей щеку. Ее мать пояснила, что придя домой, девочка была в шоковом состоянии.
По данным следствия, нападение было совершено в 12:30, в людном месте. Нападавшему удалось скрыться с места преступления. По версии полиции, нападение носило антисемитский характер.
Такого же мнения придерживается и бывший мэр Сарселя, Франсуа Пуппони.
"Пора отказаться от притворства и наивности. В Сарселе все знают, как одеваются евреи, враги евреев тоже знают это", - сказал он.