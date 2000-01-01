13.01 13:24 MIGnews.com

В пригороде Парижа, неизвестный напал на еврейку 15-и лет

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В конце минувшей недели в пригороде Парижа неизвестный напал 15-летнюю ученицу еврейской школы "Мерказ а-Тора", сообщает Le Parisien.По словам девочки, когда она возвращалась домой после уроков, к ней подбежал мужчина с "острым предметом" в руках и ударил ее, разрезав ей щеку. Ее мать пояснила, что придя домой, девочка была в шоковом состоянии.По данным следствия, нападение было совершено в 12:30, в людном месте. Нападавшему удалось скрыться с места преступления. По версии полиции, нападение носило антисемитский характер.Такого же мнения придерживается и бывший мэр Сарселя, Франсуа Пуппони."Пора отказаться от притворства и наивности. В Сарселе все знают, как одеваются евреи, враги евреев тоже знают это", - сказал он.