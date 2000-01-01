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Житель Газы убит египетскими солдатами | Фото: Thinkstock13.01 17:12   MIGnews.com

Житель Газы убит египетскими солдатами

Житель Газы, 33-летний Абдалла Зиддан был застрелен египетскими солдатами в пятницу вечером, 12 января. Боевой катер ВМС Египта открыл огонь палестинскому судну в районе Рафиаха, сообщает Times of Israel.

В анклаве заявили, что погибший промышлял рыболовством. Власти Газы возмущены данному происшествию и призвали Египет к немедленному расследованию инцидента.

Отмечается, что Зиддан был госпитализирован с огнестрельными ранениями в больницу. Рано утром в субботу, 13 января, палестинец скончался.

Также власти Газы заявили, что предварительное расследование показало, что "палестинское судно не намеревалось войти в территориальные воды Египта".

Комментарии со стороны египетского правительства пока не поступали.
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