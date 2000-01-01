13.01 17:50 MIGnews.com

Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона

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Сторонники президента США Дональда Трампа сорвали выступление мэра Лондона Садика Хана. Инцидент произошел в одном из британских аналитических центров в субботу, 13 января.Отмечается, что Садик Хан готовился к своей речи, однако его выступлению помешали, ворвавшиеся в помещение члены организации White Pendragons, скандирующие лозунги в поддержку американского лидера и Brexit.Кроме того происходящее было снято на камеру и опубликовано в интернете.Сотрудники охраны попытались угомонить активистов, однако те отказались покинуть центр, заяви, что они приобрели билеты на выступление Хана и имеют право находиться в помещении.Когда протестующие все же вышли, мэр Лондона выступил со своей речью.