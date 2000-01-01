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Активисты сообщили о газовой атаке в пригороде Дамаска | Фото: Thinkstock13.01 20:43   MIGnews.com

Активисты сообщили о газовой атаке в пригороде Дамаска

Из Сирии поступают сообщения о новой газовой атаке в Восточной Гуте, пригороде Дамаска.

По сообщениям активистов, жители этого района почувствовали характерный для зарина запах вскоре после ракетного удара, нанесенного проправительственными войсками по Восточной Гуте.

По сообщениям врачей, за медицинской помощью обратились шесть человек с признаками отравления ядовитым газом, передает Би Би Си.
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