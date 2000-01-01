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В Тунисе задержали подозреваемых в атаке на еврейскую школу 13.01 08:17   MIGnews.com

В Тунисе задержали подозреваемых в атаке на еврейскую школу

В Тунисе, 12 января задержали четверых подозреваемых в попытке поджога еврейской школы и синагоги во время антиправительственных демонстраций в Джербе, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что в общей сложности из-за участия в массовых антиправительственных акциях, тунисское правительство задержало около 800 человек.

Напомним, начиная с 8 января, в Тунисе проходят массовые протесты, выступающие против недавно принятого решения правительства о повышении налогов в стране. 9 января, антиправительственная акция в тунисском городе Джербе, неожиданно перешла в массовые беспорядки, в ходе которых активисты забросали коктейлями Молотова здание синагоги, где проживают несколько сотен евреев. Благодаря оперативным действиям, находившихся в районе синагоге сотрудников служб безопасности пожар удалось быстро погасить. О жертвах не сообщается.
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