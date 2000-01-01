13.07 02:55 MIGnews.com

"Умный дом" "сдал" своего хозяина полицейским

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В американском поселке Тижерас, штат Нью-Мексико, полицейские среагировали на телефонный звонок "умного дома" и задержали мужчину, который угрожал своей сожительнице огнестрельным оружием.Как сообщает издание ABC News, задержанный Эдуардо Баррос находился в доме вместе со своей подругой и ее дочерью. Между взрослыми начался конфликт, в ходе которого правонарушитель достал огнестрельное оружие и начал угрожать женщинам.Примечательно, что дом вызвал полицию случайно. Во время ссоры Баррос выкрикнул фразу: "Ты что, позвонила шерифам?", которую дом воспринял, как команду "позвони шерифами", и набрал телефон американской службы спасения 911.Полицейский из участка услышал крики ссоры и направил по адресу звонка патруль. Сначала стражи порядка вывели девушку и ребенка из дома, а позже полицейский спецназ задержал преступника.