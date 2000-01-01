Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








`Умный дом` `сдал` своего хозяина полицейским | Фото: Thinkstock13.07 02:55   MIGnews.com

"Умный дом" "сдал" своего хозяина полицейским

В американском поселке Тижерас, штат Нью-Мексико, полицейские среагировали на телефонный звонок "умного дома" и задержали мужчину, который угрожал своей сожительнице огнестрельным оружием.

Как сообщает издание ABC News, задержанный Эдуардо Баррос находился в доме вместе со своей подругой и ее дочерью. Между взрослыми начался конфликт, в ходе которого правонарушитель достал огнестрельное оружие и начал угрожать женщинам.

Примечательно, что дом вызвал полицию случайно. Во время ссоры Баррос выкрикнул фразу: "Ты что, позвонила шерифам?", которую дом воспринял, как команду "позвони шерифами", и набрал телефон американской службы спасения 911.

Полицейский из участка услышал крики ссоры и направил по адресу звонка патруль. Сначала стражи порядка вывели девушку и ребенка из дома, а позже полицейский спецназ задержал преступника.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:23
Дуэйна "Скалу" Джонсона выдвинули в президенты
01:37
Gangnam Style перестал быть самым популярным на Youtube
23:33
Пугачева и Галкин показали, как провели день с детьми
21:52
В эфир японского ТВ пришел мужчина в футболке с Гитлером
21:21
ОАЭ обрушились на "Аль-Джазиру" из-за антисемитизма
20:59
Макрон оскандалился: президента уличили в расизме
20:24
БАГАЦ может отменить решение о работе магазинов в Шаббат
19:16
Родные заперли женщину на 20 лет из-за "неадекватности"
18:33
Суд Испании признал бойкот Израиля расизмом
18:01
Бен-Гурион вошел в 10 лучших аэропортов мира
16:56
Египет отреставрирует последнюю синагогу в Александрии
16:26
Депутат "Сионистского лагеря" назвал Беннета "тараканом"
15:51
Министр энергетики Турции прилетит в Израиль
15:38
Индийские фирмы будут искать нефть и газ в Израиле
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus