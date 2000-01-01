13.07 11:32 MIGnews.com

Дадаев получил 20 лет колонии за убийство Немцова

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Суд приговорил Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы по делу об убийстве политика Бориса Немцова."Назначить Дадаеву наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 100 тысяч рублей", – огласил приговор судья.Накануне прокурор просил для Дадаева пожизненный срок.Соучастники убийства также получили большие сроки: Анзор Губашев 19 лет, Шадид Губашев - 16 лет, Темирлан Эскерханов -14, Хамзат Бахаев - 11 лет.29 июня присяжные признали всех обвиняемых по делу Немцова виновными.Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.