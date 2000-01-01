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Германия дала беженцу 6,5 года за подготовку теракта | Фото: Thinkstock13.07 14:50   MIGnews.com

Сириец приехал в Германию, но хотел взорвать Копенгаген

Немецкий суд приговорил 21-летнего сирийского беженца к 78 месяцам заключения, признав его виновным в подготовке теракта в соседней Дании. Как сообщает агентство Associated Press, такой приговор вынес суд города Равенсбург 12 июля.

Террорист-мигрант был арестован в ноябре при попытке пересечь границу с Данией, при этом, как выяснили следователи, сириец пытался раздобыть материалы для производства оружия или взрывчатки.

Полицейские выяснили, что в Германию парень попал в 2015 году и уже на территории ФРГ попал под влияние пропагандистов террористической группировки "Исламское государство" (ISIS).

Следствие пришло к заключению, что осужденный готовил атаку с использованием нескольких взрывных устройств в Копенгагене.
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