Из-за Трампа: В Париже закрыли Эйфелеву башню

"В порядке исключения я буду закрыта с 14.30 13 июля и до 14 июля включительно. Я вновь открою двери в 9.00 15 июля", - говорится в сообщении.
К такому решению городские власти и службы безопасности пришли, потому что вечером 13 июля в расположенном на втором ярусе Эйфелевой башни ресторане Jules Verne запланирована встреча двух супружеских пар высочайшего уровня – Эммануэля и Брижит Макрон с Дональдом и Меланией Трамп.
Напомним, что президент США и его супруга прилетели в Париж 13 июля. На следующий день он планирует принять участие в празднествах в честь Дня взятия Бастилии.