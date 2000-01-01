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Из-за Трампа: В Париже закрыли Эйфелеву башню | Фото: Thinkstock13.07 15:12   MIGnews.com

Из-за Трампа: В Париже закрыли Эйфелеву башню

Из-за рабочего визита во Францию американского президента Дональда Трампа парижские власти решили закрыть главную городскую достопримечательность Эйфелеву башню.

Символ столицы республики будет закрыт для посетителей до субботы, 15 июля, сообщили на официальной странице Эйфелевой башни в Twitter.


"В порядке исключения я буду закрыта с 14.30 13 июля и до 14 июля включительно. Я вновь открою двери в 9.00 15 июля", - говорится в сообщении.

К такому решению городские власти и службы безопасности пришли, потому что вечером 13 июля в расположенном на втором ярусе Эйфелевой башни ресторане Jules Verne запланирована встреча двух супружеских пар высочайшего уровня – Эммануэля и Брижит Макрон с Дональдом и Меланией Трамп.

Напомним, что президент США и его супруга прилетели в Париж 13 июля. На следующий день он планирует принять участие в празднествах в честь Дня взятия Бастилии.
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