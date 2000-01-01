13.07 23:25 MIGnews.com

Австралийцу пересадили палец с ноги на руку

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20-летний работник австралийской фермы Зак Митчелл пострадал от действий разбушевавшегося быка: хирурги не смогли спасти большой палец на правой руке австралийца, поэтому воспользовались его аналогом на ноге в качестве замены. Парень получил травму еще в апреле, когда бык с силой вжал его руку в ограду загона.Как заметил сам Митчелл, непосредственно после инцидента его коллеги по ферме пытались спасти палец, вкинув в кулер со льдом. Его же самого на вертолете доставили расположенную в больницу столицы штата - города Перт.Митчеллу пришлось за три месяца перенести две неудачные операции, в ходе которых врачи тщетно пытались вернуть его оторванную конечность на место.Однако затем хирурги нашли весьма необычный выход: они убедили юношу, что пересадка большого пальца ноги вернет его ладони утраченную фунциональность. Поначалу парень отнекивался и долго раздумывал, но потом согласился, и две недели назад в Сиднейской глазной больнице прошла редчайшая операция, которая длилась больше восьми часов.Теперь Митчелла ждут 12 месяцев реабилитации, но он хочет вернуться к работе со скотом. Карен Митчелл - мама пострадавшего Зака - радуется, что её сын быстро идёт на поправку.