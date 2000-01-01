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Хаос при въезде Трампа в Париж 13.07 15:33   MIGnews.com

Хаос при въезде Трампа в Париж

В результате неразберихи, вознишей при въезде президента Дональда Трампа в Париж, часть его кортежа отделилась от основной колонны и потерялась в Париже. В эжтих машинах находились репортеры, освещающие приезд Дональда Трампа в Париж.

Напомним, что рано утром в четверг Трамп приехал в столицу Франции и прямиком из аэропорта Орли направился в резиденцию посла США в центре города.
По случаю его приезда движение на улицах было перекрыто. Но, несмотря на это, машины, ехавшие в хвосте картежа, сделав ошибочный поворот, выехали на встречную полосу и едва не сбили несколько пешеходов.

На затерявшихся автомобилях везли сотрудников пресс-службы Белого дома. Поэтому официально подтвердить приезд Трампа в резиденцию посла удалось не сразу.
В конечном итоге журналистов привезли в резиденцию, где они и дождались окончания встречи Трампа с послом.
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