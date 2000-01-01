13.07 17:56 MIGnews.com

Теракт на севере Камеруна: есть погибшие, десятки раненых

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По меньшей мере, 12 человек были убиты и более 40 человек были ранены в среду, 12 июля, в результате атаки террориста-смертника в небольшом городке на севере Камеруна, расположенном около нигерийской границы. Об этом в четверг, 13 июля, сообщили агентству Reuters высокопоставленные служащие в армии и местный чиновник.Ни одна из террористических группировок на данный момент не взяла на себя ответственность за террористическую атаку, которая произошла в городе Ваза.Отметим, что город расположен в 5 милях от нигерийской границы, где часто атакуют боевики "Боко Харам".