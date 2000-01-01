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13.07 07:09   MIGnews.com

Умерла певица Тамара Миансарова

Популярная советская эстрадная певица Тамара Миансарова скончалась в Москве накануне вечером на 88-м году жизни.

О смерти исполнительницы в своем Instagram сообщила актриса Алика Смехова.

"Сегодня, 12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова – советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ...мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе", – написала Смехова.

Сообщается, что Миансарова умерла в одной из столичных больниц после продолжительной болезни.

Наибольшую популярность певице принесло исполнение советских хитов "Пусть всегда будет солнце" и "Черный кот".
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