13.07 08:44 MIGnews.com
В бою близ Рафиаха египтяне убили 20 боевиков ISIS
По сообщению канала Sky Arabic в результате операции египетской армии убиты двадцать боевиков Исламского Государства на Синае.
Самолеты египетских ВВС нанесли удар по позициям ISIS в районе деревни Бала, к западу от Рафиаха.
Атака была организована после того, как террористы в прошлую пятницу напали на два военных поста к югу от Рафиаха. В результате этих атак погибли 26 египетских солдат и офицеров.
Армия продолжает прочесывание местности в районах Рафиах, Шейх Зувейд и эль-Ариш.
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