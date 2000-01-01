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В бою близ Рафиаха египтяне убили 20 боевиков ISIS 13.07 08:44   MIGnews.com

В бою близ Рафиаха египтяне убили 20 боевиков ISIS

По сообщению канала Sky Arabic в результате операции египетской армии убиты двадцать боевиков Исламского Государства на Синае.

Самолеты египетских ВВС нанесли удар по позициям ISIS в районе деревни Бала, к западу от Рафиаха.

Атака была организована после того, как террористы в прошлую пятницу напали на два военных поста к югу от Рафиаха. В результате этих атак погибли 26 египетских солдат и офицеров.

Армия продолжает прочесывание местности в районах Рафиах, Шейх Зувейд и эль-Ариш.
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