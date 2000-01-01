13.07 08:44 MIGnews.com

В бою близ Рафиаха египтяне убили 20 боевиков ISIS

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По сообщению канала Sky Arabic в результате операции египетской армии убиты двадцать боевиков Исламского Государства на Синае.Самолеты египетских ВВС нанесли удар по позициям ISIS в районе деревни Бала, к западу от Рафиаха.Атака была организована после того, как террористы в прошлую пятницу напали на два военных поста к югу от Рафиаха. В результате этих атак погибли 26 египетских солдат и офицеров.Армия продолжает прочесывание местности в районах Рафиах, Шейх Зувейд и эль-Ариш.