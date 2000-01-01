13.07 16:49 MIGnews.com

Киббуц в Галилее впервые принял семью арабов

New Kibbutzniks! A Bedouin family recently joined a Kibbutz in northern Israel. Hadeel&Mahmoud Maz'al:"We love it here!" Welcome & good luck pic.twitter.com/rgcgUyQJNq — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) 11 июля 2017 г.

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Жители киббуца из западной Галилеи практически абсолютным большинством проголосовали за принятие первой арабской семьи. Теперь пять членов бедуинской семьи Мазаль могут окончательно переехать из арабской деревни Араб-аль-Арамше и поселиться в Эйлоне.Как пишет Ynet, за это высказались 116 из 124 жителей израильского киббуца, где 49-летний Махмуд, его супруга Хадиль и их сыновья Язан, Адам и Амари снимают дом с прошлого года.Переехать они решили, потому что в 90-ых годах Махмуд Мазаль подружился в колледже с одним из студентов из Эйлона, по предложению которого сам несколько лет прожил в киббуце. Помимо того, как он сам признался, его отец сам рос в киббуце, так как в 10-летнем возрасте его усыновила семья польских евреев."Наше решение переехать в кибуц было целиком поддержано нашими семьями, а моя мать даже поздравила нас с этим. Мы полностью вовлечены в жизнь кибуца", - цитирует его Ynet.Махмуд и Хадиль Мазали – медработники и помогали в создании центра неотложной медицинской помощи, где сами же и работают на волонтерском основании."Мы верим в сосуществование, любим чувство единения и уровни любви, тепла и сострадания", - добавил бедуин.Ответственный за безопасность в Эйлоне Моше Амсалем готов поручиться за новых жителей."Я знаю Махмуда 20 лет. Вся его семья – неотъемлемая часть нашего кибуца, мы видим их как часть нашей жизни", - сказал он.