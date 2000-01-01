Киббуц в Галилее впервые принял семью арабов

Жители киббуца из западной Галилеи практически абсолютным большинством проголосовали за принятие первой арабской семьи. Теперь пять членов бедуинской семьи Мазаль могут окончательно переехать из арабской деревни Араб-аль-Арамше и поселиться в Эйлоне.
Как пишет Ynet, за это высказались 116 из 124 жителей израильского киббуца, где 49-летний Махмуд, его супруга Хадиль и их сыновья Язан, Адам и Амари снимают дом с прошлого года.
Переехать они решили, потому что в 90-ых годах Махмуд Мазаль подружился в колледже с одним из студентов из Эйлона, по предложению которого сам несколько лет прожил в киббуце. Помимо того, как он сам признался, его отец сам рос в киббуце, так как в 10-летнем возрасте его усыновила семья польских евреев.
"Наше решение переехать в кибуц было целиком поддержано нашими семьями, а моя мать даже поздравила нас с этим. Мы полностью вовлечены в жизнь кибуца", - цитирует его Ynet.
New Kibbutzniks! A Bedouin family recently joined a Kibbutz in northern Israel. Hadeel&Mahmoud Maz'al:"We love it here!" Welcome & good luck pic.twitter.com/rgcgUyQJNq