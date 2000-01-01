13.08 12:00 MIGnews.com

Больница Ихилов: жизнь Шломит Малка вне опасности

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Больница Ихилов распространила заявление в связи с госпитализацией известной израильской модели Шломит Малка.Больница сообщает, что опасности для жизни модели, поскользнувшейся и упавшей с электрического самоката на бульвар Ротшильд в Тель-Авиве нет.Малка прошла проверку CTI, врачи не выявили признаков кровоизлияния в мозг.Больница просит от израильтян “уважать право на частную жизнь семей Леви и Малка”.Между тем, полиция открыла расследование обстоятельств инцидента, по подозрению на халатность. Малка упала на участке тротуара, залитом водой.Жители бульвар Ротшильд несколько раз обращались в мэрию, и указывали на то, что поливалки работают с 2 до 6 часов утра, полностью заливая тротуары. В результате многие велосипедисты поскальзываются и падают, получая травмы различной степени тяжести.