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`Хизбалла` обнаружила израильское шпионское оборудование 13.08 12:18   MIGnews.com

"Хизбалла" обнаружила израильское шпионское оборудование

Телеканал “Хизбаллы” Al-Manar сообщает, что обнаружил “автономные израильский шпионский центр”.

Израильское шпионское оборудование найдено на горе Барук, напротив озера Карун.

Al-Manar не сообщает никаких данных ни об обстоятельствах обнаружения центра , ни о характере найденного шпионского оборудования.

Между тем, ЦАХАЛ продолжает строительство барьера на северной границе, с целью предотвращения возможного внезапного прорыва “Хизбаллы” на израильскую территорию.
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