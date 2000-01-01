13.08 12:18 MIGnews.com

"Хизбалла" обнаружила израильское шпионское оборудование

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Телеканал “Хизбаллы” Al-Manar сообщает, что обнаружил “автономные израильский шпионский центр”.Израильское шпионское оборудование найдено на горе Барук, напротив озера Карун.Al-Manar не сообщает никаких данных ни об обстоятельствах обнаружения центра , ни о характере найденного шпионского оборудования.Между тем, ЦАХАЛ продолжает строительство барьера на северной границе, с целью предотвращения возможного внезапного прорыва “Хизбаллы” на израильскую территорию.