13.08 13:10 MIGnews.com

В Сирии убили сотрудников организации «Белые каски»

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В Сирии, в городе Сармин (провинция Идлиб), неизвестные застрелили семь сотрудников сирийской гуманитарной организации "Белые каски".По сведениям Сирийской обсерватории прав человека (SOHR), сотрудники "Белых касок" были убиты выстрелами в голову. Причины нападения пока неизвестны, личности нападавших не установлены. Нападавшие также угнали два микроавтобуса, принадлежащие "Белым каскам"." Погибших волонтеров обнаружила следующая смена, которая пришла на работу", - сообщил директор наблюдательного совета Рами Абдель Рахман."Белые каски" с 2013 года помогают гражданскому населению Сирии, оказавшемуся в зоне военных действий на территориях, неподконтрольных Дамаску. В 2016 году они были номинированы на Нобелевскую премию мира за свою смелость.Группа работает в районах контролируемых мятежниками, но заявляет , что является нейтральной.Между тем правительство президента Башара Асада обвиняет группу в подделке видеороликов во время боевых действий в Алеппо.Независимые западные СМИ сообщают, что российские информационные агентства рассматривают "Белые каски" как элемент систематической информационной войны против властей Сирии.