В Сирии убили сотрудников организации «Белые каски»
В Сирии, в городе Сармин (провинция Идлиб), неизвестные застрелили семь сотрудников сирийской гуманитарной организации "Белые каски".
По сведениям Сирийской обсерватории прав человека (SOHR), сотрудники "Белых касок" были убиты выстрелами в голову. Причины нападения пока неизвестны, личности нападавших не установлены. Нападавшие также угнали два микроавтобуса, принадлежащие "Белым каскам".
" Погибших волонтеров обнаружила следующая смена, которая пришла на работу", - сообщил директор наблюдательного совета Рами Абдель Рахман.
"Белые каски" с 2013 года помогают гражданскому населению Сирии, оказавшемуся в зоне военных действий на территориях, неподконтрольных Дамаску. В 2016 году они были номинированы на Нобелевскую премию мира за свою смелость.
Группа работает в районах контролируемых мятежниками, но заявляет , что является нейтральной.
Между тем правительство президента Башара Асада обвиняет группу в подделке видеороликов во время боевых действий в Алеппо.
Независимые западные СМИ сообщают, что российские информационные агентства рассматривают "Белые каски" как элемент систематической информационной войны против властей Сирии.