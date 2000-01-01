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В Сирии убили сотрудников организации «Белые каски» 13.08 13:10   MIGnews.com

В Сирии убили сотрудников организации «Белые каски»

В Сирии, в городе Сармин (провинция Идлиб), неизвестные застрелили семь сотрудников сирийской гуманитарной организации "Белые каски".

По сведениям Сирийской обсерватории прав человека (SOHR), сотрудники "Белых касок" были убиты выстрелами в голову. Причины нападения пока неизвестны, личности нападавших не установлены. Нападавшие также угнали два микроавтобуса, принадлежащие "Белым каскам".

" Погибших волонтеров обнаружила следующая смена, которая пришла на работу", - сообщил директор наблюдательного совета Рами Абдель Рахман.

"Белые каски" с 2013 года помогают гражданскому населению Сирии, оказавшемуся в зоне военных действий на территориях, неподконтрольных Дамаску. В 2016 году они были номинированы на Нобелевскую премию мира за свою смелость.

Группа работает в районах контролируемых мятежниками, но заявляет , что является нейтральной.

Между тем правительство президента Башара Асада обвиняет группу в подделке видеороликов во время боевых действий в Алеппо.

Независимые западные СМИ сообщают, что российские информационные агентства рассматривают "Белые каски" как элемент систематической информационной войны против властей Сирии.
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