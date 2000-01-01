13.08 13:41 MIGnews.com

Жители Тель-Авива: мэрия виновата в падениях велосипедистов

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Многочисленные жители Тель-Авива, велосипедисты и люди, использующие электрические самокаты обвиняют в тяжелом ДТП, в результате которого пострадала модель Шломит Малка, и в других подобных случаях, мэрию Тель-Авива.Через считанные часы после того, как на бульваре Ротшильд разбилась Малка, на том же месте поскользнулась и упала велосипедистка. она также получила серьезные ранения.Мэрия включает на несколько часов разбрызгиватели для поливки травы и деревьев. Вода заливает тротуары и смешивается с раздавленными плодами фикусов, высаженных на бульварах. В результате образуется скользкое месиво, крайне опасное для любого двухколесного транспорта.Те велосипедисты которые проявляют неосторожность или просто не подозревают об опасности и едут на относительно высокой скорости неизбежно падают при торможении - и речь идет о десятках инцидентов, на которые мэрии закрывает глазаВсего с начала года зафиксированы 127 случаев ранений водителей электрических велосипедистов и самокатов. В одном случае человек погиб в результате такой аварии. В 27 случаях люди получили тяжелые ранения. По данным MADA, в 78 % случаев велосипедисты не носят касок.Муниципалитет Тель-Авива снимает с себя всякую ответственность за инцидент, и утверждает, что в том месте, где упала Малка установлены таблички, предупреждающие об опасности и о том, что можно поскользнуться.