13.08 17:28 MIGnews.com

Израильская семья серьезно пострадала в ДТП в Польше

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Члены семьи харедим серьезного пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше на прошлой неделе. Жители израильского города Модиин-Илит ехали в Варшаву в прошлую среду, когда и случилось происшествие.В результате инцидента 40-летний отец и его 13-летняя дочь серьезно пострадали. Мать и отсальные четверо детей получили легкие ранения.Отец и дочь были доставлены в Израиль в субботу, 12 августа для дальнейшего лечения.Мужчину госпитализировали в критическом состоянии в отделение интенсивной терапии больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве.Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии в детский цент "Шнайдер".Других членов семейства должны доставить в Израиль для дальнейшего лечения сегодня, 13 августа.