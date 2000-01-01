Израильская семья серьезно пострадала в ДТП в Польше
Члены семьи харедим серьезного пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше на прошлой неделе. Жители израильского города Модиин-Илит ехали в Варшаву в прошлую среду, когда и случилось происшествие.
В результате инцидента 40-летний отец и его 13-летняя дочь серьезно пострадали. Мать и отсальные четверо детей получили легкие ранения.
Отец и дочь были доставлены в Израиль в субботу, 12 августа для дальнейшего лечения.
Мужчину госпитализировали в критическом состоянии в отделение интенсивной терапии больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве.
Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии в детский цент "Шнайдер".
Других членов семейства должны доставить в Израиль для дальнейшего лечения сегодня, 13 августа.