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Израильская семья серьезно пострадала в ДТП в Польше | Фото: Thinkstock13.08 17:28   MIGnews.com

Израильская семья серьезно пострадала в ДТП в Польше

Члены семьи харедим серьезного пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше на прошлой неделе. Жители израильского города Модиин-Илит ехали в Варшаву в прошлую среду, когда и случилось происшествие.

В результате инцидента 40-летний отец и его 13-летняя дочь серьезно пострадали. Мать и отсальные четверо детей получили легкие ранения.

Отец и дочь были доставлены в Израиль в субботу, 12 августа для дальнейшего лечения.

Мужчину госпитализировали в критическом состоянии в отделение интенсивной терапии больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии в детский цент "Шнайдер".

Других членов семейства должны доставить в Израиль для дальнейшего лечения сегодня, 13 августа.
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