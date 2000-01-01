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В международном аэропорту Бахрейна разбился F-18 13.08 08:20   MIGnews.com

В международном аэропорту Бахрейна разбился F-18

Истребитель F-18 армии США совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Бахрейна после того, как у него отказал двигатель.

Пилот катапультировался из истребителя после того, как тот вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы.

Пилот не пострадал.

В результате инцидента произошли серьезные сбои в работе аэропорта.

Самолет вылетел с авианосца USS Nimitz в Персидском заливе. Сначала его пытались посадить на военной базе Шейх Иса, но затем он был перенаправлен в международный аэропорт Бахрейна.

В Бахрейне размещены 8 тысяч американских военнослужащих, которые главным образом, поддерживают операции флота в Персидском заливе.
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