13.08 08:20 MIGnews.com

В международном аэропорту Бахрейна разбился F-18

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Истребитель F-18 армии США совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Бахрейна после того, как у него отказал двигатель.Пилот катапультировался из истребителя после того, как тот вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы.Пилот не пострадал.В результате инцидента произошли серьезные сбои в работе аэропорта.Самолет вылетел с авианосца USS Nimitz в Персидском заливе. Сначала его пытались посадить на военной базе Шейх Иса, но затем он был перенаправлен в международный аэропорт Бахрейна.В Бахрейне размещены 8 тысяч американских военнослужащих, которые главным образом, поддерживают операции флота в Персидском заливе.