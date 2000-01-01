В здании Евросовета произошла утечка ядовитых паров
В результате технических проблем в здании Европейского совета, пострадали несколько человек от ядовитых паров. Об этом сообщается на сайте Евросовета.
"Техническая проблема, произошедшая в вентиляционной системе кухни здания, стала причиной выделения ядовитых паров в помещении, что привело к плохому самочувствию нескольких работников кухни", - говорится в заявлении.
Также отмечается, на место происшествия прибыли "бельгийские спасатели и медицинские работники, чтобы провести расследование ситуации и эвакуировать пострадавших работников кухни".
В связи с инцидентом, "в качестве меры предосторожности" из здания Евросовета были эвакуированы все сотрудники, сообщили представители высшего политического органа Евросоюза.
"Этот инцидент не помешает проведению заседания Европейского совета на следующей неделе (19 - 20 октября)", - отмечается в заявлении.