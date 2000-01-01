13.10 14:53 MIGnews.com

В здании Евросовета произошла утечка ядовитых паров

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В результате технических проблем в здании Европейского совета, пострадали несколько человек от ядовитых паров. Об этом сообщается на сайте Евросовета."Техническая проблема, произошедшая в вентиляционной системе кухни здания, стала причиной выделения ядовитых паров в помещении, что привело к плохому самочувствию нескольких работников кухни", - говорится в заявлении.Также отмечается, на место происшествия прибыли "бельгийские спасатели и медицинские работники, чтобы провести расследование ситуации и эвакуировать пострадавших работников кухни".В связи с инцидентом, "в качестве меры предосторожности" из здания Евросовета были эвакуированы все сотрудники, сообщили представители высшего политического органа Евросоюза."Этот инцидент не помешает проведению заседания Европейского совета на следующей неделе (19 - 20 октября)", - отмечается в заявлении.