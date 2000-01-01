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Школьницу изнасиловали трижды по дороге из клуба домой 13.10 18:26   MIGnews.com

Школьницу изнасиловали трижды по дороге из клуба домой

Полиция Лондона расследует случившееся в британской столице в ночь на 30 сентября, где в течение одного часа трижды изнасиловали 17-летнюю девушку, которая возвращалась домой из ночного клуба.

Хотя в правоохранительные органы заявили об инциденте непосредственно после случившегося, на своем сайте полиция сообщила об этом лишь 13 октября, прикрепив фотографии и видеозаписи с камер наблюдения.

Первый раз школьницу изнасиловали около 23.55 29 сентября. Отмечается, что в тот вечер девушка отдыхала с друзьями в клубе Tower Hamlets, но домой решила идти домой сама. Спустя некоторое время ее догнал мужчина в темной одежде, схватил ее и потащил по улице в какое-то помещение. В расследования там была обнаружена часть одежды жертвы.

Вскоре после этого видеокамеры зафиксировали второго злоумышленника – бородатого мужчину на велосипеде, который некоторые время шел вместе с девушкой (на фото). Сначала он предложил проводить ее, после чего изнасиловал и скрылся с места преступления.

Несмотря на все случившееся, девушка не вызывала полицию и продолжила путь домой. Но спустя всего несколько минут она встретила группу из нескольких мужчин, которые изнасиловали ее в третий раз за вечер.

После третьего нападения она уже идти не смогла. Лежащей на земле ее заметил прохожий и вызвал полицию.
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