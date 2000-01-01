14.01 10:23 MIGnews.com

Россия развернула в Крыму второй дивизион С-400

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С целью "повышения боевых возможностей и эффективности всей крымской противовоздушной обороны" командование ВВС и ПВО России развернуло на полуострове Крым второй дивизион ЗРК противовоздушной обороны С-400 "Триумф".Посвященная началу боевой вахты С-400 в районе мыса Фиолент торжественная церемония состоялась 13 января."Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" позволяет работать практически по всем целям, которые существуют в мире, в том числе и по перспективным, это гиперзвуковые цели", - заявил собравшимся командующий 4-ой армией ВВС и ПВО Южного военного РФ округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, заверив в исключительно оборонительной миссии С-400.В этот день комплекс выдвинули на позиции, развернули, привели в боевое положение и привели в работу средства обнаружения и отслеживания целей. Кроме того, состоялась церемония выноса боевого знамени.Напомним, что первые системы С-400 разместили на полуострове в начале 2017 года. Тогда же российские военные анонсировали разворачивание еще двух дивизионов в начале 2018 года.