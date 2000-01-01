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В Ливане подорвали автомобиль с членом ХАМАСа 14.01 14:44   MIGnews.com

В Ливане подорвали автомобиль с членом ХАМАСа

В ливанском городе Сидон, что находится в 40 км южнее Бейрута, было совершено покушение на жизнь члена палестинской террористической группировки ХАМАС Мохамеда Хамдана, известного под именем Абу Хамза.

Как со ссылкой на источники в службах безопасности сообщает телеканал "Хизбаллы" "Аль-Манар", мужчину пытались убить, подложив в его автомобиль BMW взрывчатку. Как сообщает официальный представитель ХАМАСа в Сидоне Айман Шанаа, несмотря на сильнейшие повреждения машины, сам мужчина отделался легкими травмами.

Свидетели сообщают о том, что раненного в ногу потерпевшего увезли на карете "скорой помощи" в больницу.

Стоит отметить, что в Сидоне находятся 12 лагерей палестинских беженцев. Покушение произошло в жилом районе на севере города.
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