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Власти Ирана заявили о 25 погибших во время протестов | Фото:14.01 20:47   MIGnews.com

Власти Ирана заявили о 25 погибших во время протестов

В ходе протестов в Иране, прошедших в последние несколько недель, погибло 25 человек, еще 400 было задержано.

Об этом в воскресенье, 14 января сообщает информационное агентство IRNA со ссылкой на судебные власти страны.

"Около 400 человек, арестованных в ходе недавних уличных протестов, находятся под стражей, а общее число убитых за этот период составило 25 человек. Ни один из этих людей не был убит в результате стрельбы сил безопасности, и из арестованных около 50 человек находятся под стражей в Тегеране", – цитирует информационное агентство IRNA представителя судебных властей ИРИ Голам-Хоссейна Мохсени Эжеи.

Ранее агентство Reuters сообщало, что за время протестов погибло не менее 22 человек, примерно 1 тыс. задержали.

Напомним, беспорядки в разных городах Ирана начались 28 декабря прошлого года и продолжались до 5 января года нынешнего. По признанию иранских властей, поводом для уличных протестов стали экономическая ситуация, коррупция, высокие цены и безработица в стране.

Кроме того, официальный Тегеран обвинил США и ряд западных государств в подстрекательстве к беспорядкам
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