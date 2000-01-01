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14.01 20:04   MIGnews.com

Землетрясение в Перу: 17 человек пропали без вести в шахте

Семнадцать человек числятся пропавшими без вести в одной из шахт в Перу после сильного землетрясения.

Об этом в воскресенье, 14 января сообщает замминистра здравоохранения страны Мониса Меса.

Напомним: ранее СМИ сообщили о том, что у берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3. Институт геофизики Перу уточнил, что мощность подземных толчков составляла 6,8 баллов, их эпицентр находился в регионе Арекипа в провинции Каравели.

СМИ сообщили о двух погибших и о примерно 15 пострадавших в результате землетрясения. Также сообщалось о разрушении десятков глинобитных строений, в населенных пунктах, поблизости от эпицентра землетрясения.

Портал Diario Correo сообщает, что шахта, в которой пропали люди, расположена в районе Чапарра департамента Арекипа. В свою очередь, министр здравоохранения Абель Салинас сообщил, что к шахте направлены почти 50 спасателей для поиска пропавших горняков.
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