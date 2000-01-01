14.01 21:08 MIGnews.com
В Швеции на акции неонацистов задержаны 17 человек
Полиция Швеции на акции неонацистов в Гетеборге задержала 17 человек.
Об этом в воскресенье, 14 января сообщает The Local.
Полиция разогнала акцию ультраправой группы "Северный движение сопротивления" (NMR) поскольку она была несанкционированная, отмечает издание.
"Они нарушали общественный порядок", - подчеркнули в пресс-службе полиции.
Всего было задержано 15 неонацистов, один из них демонстрировал насильственное поведение по отношению к правоохранителям. Кроме того, были задержаны двое участников контрдемонстрации.
Один участник акции против неонацистов также был ранен.
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