14.01 20:21 MIGnews.com

Умер вице-адмирал ВМС Израиля Миха Рам

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В воскресенье, 14 января, в возрасте 76 лет скончался вице-адмирал ВМС Израиля Миха Рам.Миха Рам родился в 1942 году в Тель-Авиве. В 14 лет поступил в военно-морскую школу в Акко.Рам участвовал в Шестидневной войне, войне Судного дня и Первой Ливанской. Ушел в отставку в 1992 году и занялся предпринимательской деятельностью в сфере технологий безопасности и судостроения.После себя оставил жену и троих детей.