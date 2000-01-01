14.01 20:21 MIGnews.com
Умер вице-адмирал ВМС Израиля Миха Рам
В воскресенье, 14 января, в возрасте 76 лет скончался вице-адмирал ВМС Израиля Миха Рам.
Миха Рам родился в 1942 году в Тель-Авиве. В 14 лет поступил в военно-морскую школу в Акко.
Рам участвовал в Шестидневной войне, войне Судного дня и Первой Ливанской. Ушел в отставку в 1992 году и занялся предпринимательской деятельностью в сфере технологий безопасности и судостроения.
После себя оставил жену и троих детей.
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