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Умер вице-адмирал ВМС Израиля Миха Рам | Фото:14.01 20:21   MIGnews.com

Умер вице-адмирал ВМС Израиля Миха Рам

В воскресенье, 14 января, в возрасте 76 лет скончался вице-адмирал ВМС Израиля Миха Рам.

Миха Рам родился в 1942 году в Тель-Авиве. В 14 лет поступил в военно-морскую школу в Акко.

Рам участвовал в Шестидневной войне, войне Судного дня и Первой Ливанской. Ушел в отставку в 1992 году и занялся предпринимательской деятельностью в сфере технологий безопасности и судостроения.

После себя оставил жену и троих детей.
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