Число жертв землетрясения в Перу уменьшилось

Власти Перу уточнили число жертв землетрясения, которое произошло в регионе Арекипа в воскресенье утром.
"Мы сожалеем о потере одной человеческой жизни, подтвержденной к настоящему моменту, и внимательно следим за здоровьем людей, которые получили ранения после землетрясения магнитудой 6,8 в Арекипе", — написала в своем микроблоге в Twitter глава правительства страны Мерседес Араос. В эти минуты она проводит совещание правительства для оценки ущерба от стихии.
От имени руководства Перу она выразила сожаление о потере одной человеческой жизни, а также подчеркнула, что правительство "внимательно следит за здоровьем людей, которые получили ранения после землетрясения".
Отмечается, что премьер провела совещание кабмина для оценки ущерба от стихии.
По данным Минздрава, в результате землетрясения пострадали 65 человек, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.
"Некоторые из них получили легкие травмы, а одна беременная женщина находится под наблюдением, состояние ее здоровья защищено и контролируется", - говорится в сообщении ведомства.