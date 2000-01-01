15.01 00:28 MIGnews.com

В Таиланде взорвался катер с туристами: 16 пострадавших

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Возле острова Пхипхи в Таиланде вследствие взрыва на моторной лодке пострадали не менее 16 человек.Об этом в воскресенье, 14 января сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.Взрыв произошел во время морской прогулки от причала Рассада в провинции Пхукет до островов Пхипхи. На борту находились 26 туристов из Китая, в том числе трое детей, и пять граждан Таиланда - члены экипажа и гидВзрыв произошел из-за утечки топлива, уточнил заместитель пресс-секретаря королевской полиции Пол Кол Кризана Патаначароэн.Семь пострадавших были госпитализированы в больницы Пхукета, состояние шестерых оценивается как тяжелое.