14.01 08:17 MIGnews.com

За сутки в Тель-Авиве изнасиловали трех девушек и юношу

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По сообщению второго канала израильского ТВ, за выходные в Тель-Авиве зарегистрированы четыре случая изнасилований.21-летний обитатель Хадер подозревается в том, что изнасиловал 20-летнюю женщину из Тель-Авива в туалете клуба на улице Ибн-Гвироль. Полиция арестовала подозреваемого и позднее отпустила его под домашний арест.20-летняя жительница Тель-Авива подала заявление о том, что была изнасилована в своей квартире человеком, с которым недавно познакомилась. Подозреваемый задержан.Также арестован 20-летний обитатель Рамле, подозреваемый в том, что изнасиловал девушку после ночи, совместно проведенной в ночном клубе на улице Бен Авигдор.19-летний юноша из Ха-Шарон подал заявление о том, что был изнаилован после того, как вышел из клуба на улице Карлибах. Поиски насильника продолжаются.